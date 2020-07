O plano de reestruturação da TAP vai ser difícil. Pedro Nuno Santos admite mesmo que possa ser doloroso. Mas ainda vão decorrer as negociações com a Comissão Europeia e, por isso, recusa avançar já com projeções para a diminuição de rotas e de pessoal.

TAP: Negociação em Bruxelas será “dura” mas “não tem de ser filme de terror”









