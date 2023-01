TAP paga 8 milhões e promete bónus se fechar acordo de empresa

A TAP vai pagar até março oito milhões de euros a 2.700 tripulantes de cabine em acertos relativos a ajudas de custo complementares que não foram pagas em 2021 e 2022. Além disso, haverá novo bónus caso a companhia aérea feche o acordo de empresa com os trabalhadores até ao final do ano.



A notícia foi avançada pelo Dinheiro Vivo nesta quarta-feira, 25 de janeiro. Estes foram alguns dos vários pontos que resultaram do entendimento entre a companhia e o Sindicato Nacional do pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) no passado domingo, e que levou ao recuo da

Na minuta do acordo, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a TAP define que este pagamento será realizado "a título de compensação extraordinária, sem sujeição às reduções retributivas previstas no acordo temporário de emergência (ATE)" e "sem prejuízo do que vier a ser definido em sede do novo acordo de empresa (AE)". Estão abrangidos por este pagamento os 2.700 tripulantes de cabine da TAP, que irão receber "numa prestação única", até março, o montante definido com base numa matriz elaborada pelo SNPVAC.

Outra das cláusulas da minuta do acordo entre a empresa e os tripulantes define que a TAP se compromete a pagar "um prémio" aos filiados do SNPVAC caso o novo AE seja assinado até ao final deste ano. "A TAP, como estímulo recíproco à boa e célere condução do processo de negociação do novo AE, compromete-se a atribuir uma compensação extraordinária aos tripulantes de cabine associada ao início e conclusão dessa negociação", lê-se.