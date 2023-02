TAP perde 444 milhões com novos aviões Airbus

A TAP terá sido lesada em 444 milhões de dólares pela compra de 53 novos aviões de vários modelos da Airbus e por ter desistido da encomenda de 12 aeronaves A350. E





A notícia é avançada pelo jornal online Eco nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, que cita uma análise da Airbone Capital.



No ano passado, a TAP tentou renegociar o contrato com a Airbus e percebeu que estava a pagar mais do que a concorrência. Foi quando pediu uma avaliação à Airborne Capital, especialista em leasing de aviões. A consultora irlandesa estima que a TAP estará a pagar cerca de 254 milhões de dólares acima do valor de mercado.





Somando o que a transportadora portuguesa teria poupado nos A350 com o que alegadamente estará a pagar a mais pelos novos aviões, chega-se a um montante de 444 milhões.



O Ministério Público abriu esta semana um inquérito ao negócio de compra de aviões feito entre a Airbus e David Neeleman e que permitiu ao empresário de nacionalidade americana e brasileira controlar a TAP.









O "prémio" que a companhia aérea está a pagar situa-se entre os 20% e os 28% face ao cobrado a outras companhias aéreas, quando comparado com os preços mais baixos, e entre 3% a 13% quando comparado com os preços mais altos.A Airborne Capital comparou os valores cobrados à TAP com os de outras dez encomendas do mesmo tipo de aviões.