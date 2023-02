PS quer ouvir Pires de Lima e Sérgio Monteiro sobre negócio da TAP com Airbus

O PS vai chamar ao Parlamento o antigo ministro da economia, Pires de Lima, e o antigo secretário de Estado, Sérgio Monteiro, para explicarem o negócio que terá lesado a TAP em mais de 400 milhões. Em causa, segundo o presidente do Grupo Parlamentar do PS, podem estar crimes de assitência financeira e gestão danosa.

Face às notícias que têm sido publicadas sobre o tema, que dão conta que a companhia terá pago mais por aviões do que a concorrência durante a gestão de David Neeleman, o PS entendeu que era "o momento para organizar um conjunto de personalidades para vir à Comissão de Economia" explicar o negócio.

Os primeiros nomes que constam da lista são o do ministro da Economia à data, António Pires de Lima, e do antigo secretário de Estado, Sérgio Monteiro, revelou Eurico Brilhante Dias. No entanto, não excluem chamar os restantes nomes que assinaram o contrato de privatização na altura após estas duas audições, para as quais contam com a "boa vontade" dos antigos governantes para participar uma vez que não são obrigados.

"Aquilo que vamos percebendo, é que foi mantido em segredo o negócio com o Sr. Neeleman, o Governo e a própria TAP e a Airbus. E o segredo foi mantido até ao processo de privatização. E se foi assim, estamos perante um dos atos mais graves de gestão pública desde o 25 de abril", acusou. Eurico Brilhante Dias sublinhou ainda que em causa estará um prejuízo de mais de 400 milhões de euros que terá sido financiado com dinheiro público. Por isso, não vamos deixar cair este caso", assegurou.

