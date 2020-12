TAP perdeu 100 mil passageiros em novembro

Desde o início do ano e até novembro, a companhia aérea transportou menos 11,5 milhões de passageiros do que no mesmo período de 2019. Nos aeroportos nacionais passaram até agora, devido à pandemia, menos 35 milhões do que há um ano.

TAP perdeu 100 mil passageiros em novembro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.