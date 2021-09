TAP: Portugal não espera tratamento diferente mas quer reduzir perda de "slots"

"Todas as companhias aéreas têm perdido 'slots'. Não esperamos um tratamento diferente para a TAP. Obviamente que queremos limitar ao mínimo a perda de 'slots'", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava, em conferência de imprensa, no Ministério das Infraestruturas.O governante recordou ainda que as 'slots' (vagas horárias num aeroporto para uma companhia aérea aterrar e descolar aviões), são "muito importantes" para ligar, por exemplo, a Europa a África ou mesmo aos Estados Unidos.