TAP só vai aos mercados em 2023 para financiar dívida de 700 milhões

A TAP só vai aos mercados em 2023 para financiar a dívida privada que ascende a 700 milhões de euros, disse esta terça-feira o administrador financeiro da companhia, Gonçalo Pires, durante a apresentação dos resultados do primeiro semestre. Isto porque, explicou ainda o administrador financeiro, depois do aumento de capital no final do ano passado, "ainda não há necessidade de ir aos mercados", sendo que inicialmente estava previsto que a transportadora fosse aos mercados no fim deste ano.



O regresso aos mercados pela TAP vai ser preparado no último trimestre deste ano e poderá acontecer na primeira metade do próximo ano, avançou ainda Gonçalo Pires.





Leia Também TAP fecha semestre com prejuízos de 202 milhões de euros

Esta decisão acontece numa altura em que a TAP reduziu o prejuízo para menos de metade face aos valores do período homólogo, fixando-se agora em 202 milhões de euros e aumentou a receitas operacionais dos 597,4 milhões para s 830,6 milhões de euros, representando quase 99% das receitas conseguidas no mesmo período em 2019.Face a estes resultados, Christine Ourmières-Widener diz que o plano desenhado por Bruxelas "é um bom plano e o plano certo" para a TAP, frisando que a companhia está a recuperar "mais rapidamente do que o esperado".



No entanto, numa altura em que a TAP já prepara a operação para o próximo inverno e verão de 2023, a presidente executiva da companhia portuguesa avisa, durante a apresentação de resultados do primeiro semestre do ano, que há nuvens cinzentas no horizonte que podem ter impacto na recuperação financeira da TAP. É o caso do "aumento da inflação pode ter impacto na procura" e a subida dos custos com o jetfuel. Além disso, a valorização do dólar face euro, é outra das preocupações da TAP, tendo em conta que dois terços da dívida da empresa estão em dólar.



Segundo o diretor financeiro da TAP, Gonçalo Pires, o custo com o jetfuel "é de longe a maior despesa" da companhia e não "conseguimos controlar o aumento agressivo" dos preços que provocaram um impacto de 400 milhões de euros. "Estamos a gatar quatro ou cinco vezes mais com o jetfuel do que em 2019", salienta Gonçalo Pires que prevê que até ao final do ano o impacto na fatura da companhia com o combustível ultrapasse os mil milhões de euros.



Ainda assim, tanto Christine Ourmières-Widener como Gonçalo Pires salientam que hoje a companhia já apresenta resultados acima do previsto no plano de reestruturação, "com a recuperação do tráfego e com a 'yield' [rendimentos] a mostrar uma boa 'performance'".



Segundo os números apresentados, as receitas da TAP atingiram 99% dos níveis de 2019 com o número de passageiros e o número de partidas a ficarem entre os 81% e os 92% face ao período pré-pandemia.



Até ao final deste ano, o Estado vai ainda transferir a última tranche da ajuda Estatal com o valor de 990 milhões de euros.