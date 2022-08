TAP fecha semestre com prejuízos de 202 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP fechou o primeiro semestre do ano com prejuízos de 202,1 milhões de euros, o que representa, ainda assim, uma melhoria em relação ao mesmo semestre do ano passado, quando os prejuízos ascenderam a 493,1 milhoes de euros.









Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A empresa revela que, apesar de as receitas terem subido 245% (para 1.321,2 milhões), também os custos operacionais registaram um "aumento significativo" de 73% (para 1.316,8 milhões de euros). Depois de excluídos os itens não recorrentes, o saldo positivo de 1,4 milhões foi, no entanto, transformado em prejuízo devido aos "juros líquidos e a evolução cambial desfavorável, particularmente no segundo trimestre", justifica a TAP.



Quanto ao trimestre, "o resultado líquido é claramente negativo", admite a transportadora, que registou um prejuízo de 80,4 milhões - uma subida, ainda assim, de 37,2% em relação ao mesmo trimestre de 2021.





Os resultados trimestrais e semestrais da transportadora aérea foram divulgados esta terça-feira junto da