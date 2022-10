Taxas da ANA vão subir quase 11% em 2023 com inflação

A ANA - Aeroportos de Portugal pretende aumentar as taxas reguladas nos aeroportos nacionais, em média, 10,81% no próximo ano. Ao Negócios, a empresa detida pelo grupo francês Vinci assegura que este aumento das taxas aeroportuárias, proposto para entrar em vigor a 1 de fevereiro de 2023, segue “genericamente o aumento da taxa de inflação e as regras estabelecidas pelo contrato de concessão com o Estado”.





