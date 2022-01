Tráfego aéreo recupera em novembro mas ainda longe dos números de 2019

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tráfego aéreo em Portugal continua a dar sinais de recuperação mas o número de passageiros e o transporte de carga estão ainda longe dos níveis de pré-pandemia.



Em novembro de 2021, aterraram nos aeroportos nacionais 13,4 mil aviões comerciais que transportaram cerca de três milhões de passageiros e 19 mil toneladas de carga e correio, verificando-se uma subida de 180% no número de passageiros e de 27,5% na carga, face ao mês de outubro. Em média, por dia, registou-se o desembarque de 50 mil passageiros.



Ainda assim, este aumento está longe dos níveis de 2019, havendo uma redução de 21,5% no número de passageiros e de 1,6% no movimento de carga e correio, revela esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Nos restantes meses do ano de 2021, o INE refere que os "efeitos da pandemia foram particularmente notórios", sobretudo "a partir de meados de março de 2020 e nos primeiros trimestres de 2021".



Mas o tráfego de passageiros e de carga tem vindo a aumentar nos últimos meses de 2021 e "tem-se verificado uma tendência de aproximação aos níveis de 2019, em especial no mês de novembro", refere o INE.



Entre janeiro e novembro de 2021, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 25% no número de passageiros desembarcados e 24,1% no número de passageiros embarcados. Em seguida, surge o Reino Unido com uma subida homóloga de 13,6% dos passageiros desembarcados e um aumento de 9,8% face ao período homólogo nos passageiros embarcados.



A Alemanha ocupa a terceira posição, seguida de Espanha e a Suíça voltou a destacar-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+34,7% e +31,6%, respetivamente), ocupando a 5ª posição.