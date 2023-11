Tripulantes da TAP aprovaram novo Acordo de Empresa

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) chegou a acordo com a gestão da TAP para o novo Acordo de Empresa. Tal como Ricardo Penarroias, presidente do sindicato, tinha dito recentemente em entrevista ao Negócios , previam fechar as negociações que se arrastavam há meses até novembro.

O novo acordo foi aprovado com 66% de votos favoráveis em assembleia geral extraordinária, tendo contado com a votação de 93% dos tripulantes, de acordo com informações recolhidas pelo Negócios.

Dos mais de 10 sindicatos que representam os trabalhadores da companhia aérea, e entre as maiores estruturas sindicais, a equipa liderada por Luís Rodrigues só ainda não tinha chegado a acordo com os tripulantes de cabine e com os Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema), cujo ponto de situação não é conhecido. Segundo as últimas informações disponíveis, as negociações com os engenheiros e os economistas – que estão a negociar em plataforma – também ainda não tinham sido encerradas.

Em entrevista ao Negócios, quando questionado sobre os motivos da demora nas negociações, Ricardo Penarroias comentou que não acredita "em negociações milagrosas de três ou quatro semanas. Ou uma das partes cedeu muito, ou houve um trabalho grande feito anteriormente porque negociações de três semanas, para mim, num documento daquela magnitude nunca podem ser viáveis", acrescentou, referindo não se tratar de "um recado para ninguém em particular".





O primeiro sindicato a anunciar um acordo com a TAP foi o dos pilotos, em junho deste ano.Desde então, quase todos seguiram o mesmo caminho.



Nessa mesma altura, o presidente do SNPVAC preferiu não avançar com pormenores dos pontos que estavam em cima da mesa e a 'travar' o acordo "por serem muito técnicos", nem com os valores dos aumentos salariais previstos.



Entretanto, em comunicado divulgado esta sexta-feira, o SNPVAC, sublinha que "após 17 anos de espera, naquela que foi a maior votação de sempre na história do nosso sindicato — correspondente a 93% de participação —, a direção do SNPVAC pode, finalmente, informar que foi aprovado um novo documento que irá melhorar as condições financeiras, laborais e familiares dos associados TAP".



E garante que "envidará todos os meios junto da Tutela para garantir que este Acordo seja uma realidade efetiva na sua plenitude, o mais rapidamente possível".



Com este acordo com os tripulantes, que vai vigorar até 2026 e põe fim aos cortes salariais, a paz social na TAP pode tornar-se em breve uma realidade.





Todos os sindicatos têm elogiado a atual gestão liderada por Luís Rodrigues, defendendo que tem tido capacidade dialogante. Aliás, mesmo sem todos os acordos já assinados com os vários sindicatos terem entrado em vigor, em agosto, a nova administração decidiu levantar a maioria dos cortes salariais impostos em 2021 ao abrigo dos acordos temporários de emergência (ATE) - no âmbito do plano de reestruturação - e que tinham sido reduzidos para 20% nos vencimentos superiores a 1.520 euros.



(Notícia atualizada às 13h57)