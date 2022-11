Tripulantes da TAP podem ganhar até 50% mais que os da British Airways

Os tripulantes da TAP podem ganhar até mais 50% do que os colegas da British Airways, mesmo com os cortes salariais em vigor, escreve o jornal Eco citando uma uma análise feita por uma consultora para a companhia. Os funcionários da transportadora aérea britânica completam também mais horas de voo. O principal sindicato que representa a classe rejeita os valores, dizendo que são falsos e inflacionados.O estudo conclui, diz o Eco, que um comissário assistente de bordo pode conseguir uma remuneração total 30% superior à de um tripulante de cabine da British Airways. O valor tem em conta as condições salariais em vigor na companhia portuguesa, que aplica um corte salarial de 25% a vencimentos superiores a 1.410 euros.A diferença é maior no caso de um supervisor de cabine, em que a remuneração total, incluindo as componentes fixa e variável, pode ser 50% superior ao salário máximo da carreira de tripulante na British Airways.A remuneração mensal média de um tripulante de cabine da TAP ronda os 3.260 euros ilíquidos.O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil garante no entanto que o valor é muito mais baixo. Fonte oficial do SNPVAC citada pelo Eco assegura que os valores reais são muito abaixo de 2 mil euros por mês.