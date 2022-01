Única forma de mitigar preços altos do combustível é otimizar consumo, diz CEO da TAP

Leia Também TAP vai encerrar Manutenção e Engenharia no Brasil

A presidente executiva da TAP disse hoje à Lusa que a única forma que as companhias de aviação têm de mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis é otimizar o consumo e procurar parceiros que vendam mais barato."O que podemos fazer enquanto companhia aérea é o que a maioria delas estão a fazer, que é otimizar o consumo de combustível, bem como procurar os melhores parceiros. É a única forma que temos de mitigar este risco, porque não dá para controlar [o preço] do combustível", afirmou Christine Ourmières-Widener, em entrevista à Lusa, quando questionada sobre o impacto da crise energética na operação da TAP.Segundo a responsável, os custos com combustível estão incluídos no plano de reestruturação da companhia aérea, aprovado em dezembro pela Comissão Europeia, como um "grande risco"."Na indústria da aviação, temos subidas e descidas e a maior parte do tempo temos de nos preparar para estes temas -- como o do combustível -- para o pior, e é por isso que estamos a equipar a nossa equipa financeira com mais capacidade, com mais despesa para o combustível", explicou a CEO.Adicionalmente, prosseguiu, a TAP está também a "trabalhar" com os pilotos, no sentido de utilizar ferramentas que permitem perceber quando é que é possível utilizar menos combustível, em determinados voos. "Não é fácil, não é fácil de todo", admitiu a responsável.Em Portugal, os primeiros sinais da crise energética europeia fizeram-se sentir no anúncio de aumentos violentos dos combustíveis, levando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer um outro prognóstico, citando pareceres da Comissão Europeia: a inflação energética deve estabilizar e arrefecer com a chegada da primavera, no final do primeiro trimestre do próximo ano.Atualmente a viver o período com preço de gasóleo e gasolina mais caros dos últimos três anos, Portugal viu em meados de outubro, pela primeira vez, o preço de venda ao público de um combustível ultrapassar a barreira dos dois euros por litro em alguns postos de abastecimento das áreas de serviço nas autoestradas.Face aos sucessivos aumentos semanais dos preços dos combustíveis, surgiram nas redes sociais apelos a um boicote ao abastecimento, com os camionistas a admitirem também aderir aos protestos.Com o descontentamento a subir de tom, o Governo decidiu compensar a subida dos preços dos combustíveis com a devolução aos comercializadores de um montante que atinge os 90 milhões de euros (63 milhões pelo IVA arrecadado e 27 milhões de euros pelo arredondamento do alívio do Imposto sobre Produtos Petrolíferos - ISP).A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário.As associações representativas dos vários setores têm avisado que a situação se está a tornar insustentável para as empresas, perspetivando aumentos nos preços finais dos produtos e reclamando a descida das taxas e impostos sobre os combustíveis e a energia.