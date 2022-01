TAP vai encerrar Manutenção e Engenharia no Brasil

A TAP anunciou esta quarta-feira que decidiu encerrar as operações da Manutenção e Engenharia (ME) Brasil, na sequência do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia a 21 de dezembro passado, que entre outras medidas exigiu a venda dessa participada.





Em comunicado, o grupo liderado por Christine Ourmières-Widener salientou que a medida "não interfere na operação de transporte aéreo de passageiros" no Brasil, o seu principal mercado exterior que representa entre 25% e 30% da receita da empresa.





Segundo explica, nesta fase os serviços de manutenção referentes a aeronaves já contratados e/ou em andamento serão realizados normalmente, de acordo com os contratos entre a TAP ME e seus clientes, mas a ME Brasil não aceitará novos pedidos para prestação de serviços de manutenção.

"Somente a partir da conclusão dos serviços de manutenção em andamento ou daqueles já contratados é que a TAP ME encerrará suas atividades", diz ainda o grupo.



Em dezembro, quando aprovou o plano de reestruturação da TAP e uma ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, Bruxelas exigiu contrapartidas, como a cedência de 18 "slots" e a venda das participações que detém na Groundforce, Cateringpor e na Manutenção e Engenharia Brasil.



Esta empresa tem gerado milhões de euros de perdas para a TAP ao longo dos anos, tendo já sido posta à venda e sido objeto de reestruturações.



Decisão tomada após falharem tentativas de venda





Em declarações à agência Lusa, a presidente executiva da TAP disse que encerrar o negócio da ME Brasil "não é uma decisão fácil", porque envolve 500 trabalhadores, mas foi tomada após tentativas falhadas de venda.





"Não é uma decisão fácil, porque estamos a falar de pessoas, mas estamos a tentar fazer tudo para garantir que esta decisão e a sua implementação é feita respeitando os nossos trabalhadores, a experiência que eles têm em engenharia e toda a lealdade que têm para com a companhia", afirmou Christine Ourmières-Widener.





Segundo a responsável, a ME Brasil tem atualmente 500 trabalhadores, após várias reestruturações que incluíram despedimentos, estando no ativo pouco menos de 400. As discussões com os sindicatos no Brasil arrancam esta quarta-feira.



"É uma decisão absolutamente consistente com o plano de reestruturação - temos sido muito diligentes no sentido de assegurar que assim é - nós tentámos vender, mas a indústria está a atravessar uma crise massiva", disse a presidente executiva, adiantando que foram feitas algumas tentativas de venda do negócio de manutenção no Brasil, no ano passado, "mas não foram bem-sucedidas".





"Chegámos à solução que temos em cima da mesa hoje, depois de considerar todas as outras opções antes", garantiu à Lusa, acrescentando que apesar de difícil, é uma decisão "crítica" para o sucesso do plano de reestruturação.





