United será a companhia aérea americana com maior oferta em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No âmbito da sua renovada expansão transatlântica para a temporada do verão boreal, "a United Airlines programou um importante incremento na sua oferta para Portugal, prosseguindo com várias rotas e acrescentando um novo destino, refere a Aviacionline.

Com isto, irá tornar-se a companhia aérea americana com maior número de frequências e em lugares disponíveis por quilómetro (o chamado ASK), em Portugal, superando mesmo a brasileira Azul, sublinha a mesma fonte.

"A United também será a transportadora aérea norte-americana com maior número de destinos em Portugal, que incluem Lisboa, Porto e Ponta Delgada – e que são operados a partir dos seus principais hubs transatlânticos em Newark e Washington Dulles.

A companhia aérea dos EUA disponibilizará, na temporada alta, 28 voos semanais e uma oferta aproximada de 44.516 assentos por mês, o que representa um aumento de 33,3% e de 24,2%, respetivamente, face aos níveis de 2019.

A ligação Newark – Ponta Delgada – Newark marca pela primeira vez a presença da United nos Açores e será a única operadora neste segmento. O serviço será estacional e estará disponível entre 13 de maio e 28 de setembro, com voos diários em aeronaves Boeing 737 MAX 8 – com 166 lugares em duas classes – o que significará o arranque transatlântico deste modelo de aeronave, diz ainda a Aviacionline.

A United, a terceira maior companhia aérea dos EUA em termos de receita, atende três dos dez principais mercados entre a América do Norte e Portugal.