Voos suspensos no aeroporto londrino de Luton devido a grande incêndio

O aeroporto de Luton, em Londres, foi encerrado depois de um incêndio, de grandes proporções, ter deflagrado na noite de terça-feira no parque de estacionamento de vários pisos, obrigando à suspensão de todos os voos.



Numa atualização, esta manhã, citada pelo The Guardian, o aeroporto aconselhou as pessoas a não se deslocarem para o aeroporto e a contactarem as respetivas companhias aéreas para mais informações sobre os seus voos, dando conta de que todas as ligações de e para Luton estarão suspensas pelo menos até às três da tarde.





Imagens publicadas nas redes sociais mostram chamas e fumo a sair do último andar do edifício de estacionamento, sendo possível ouvir sons de explosões e alarmes de carros.



De acordo com os bombeiros de Bedfordshire, que ainda combatem as chamas, a infraestrutura sofreu "um colapso estrutural significativo", tendo o fogo atingido metade do parque de estacionamento.



O aeroporto de Luton é o quarto maior aeroporto da área de Londres, depois de Heathrow, Gatwick e Stansted, servindo principalmente as transportadoras aéreas de baixo custo, como easyJet e Ryanair. É um dos seis aeroportos internacionais de Londres, tendo a maioria das rotas circunscritas à Europa.