Metro do Porto com menos prejuízos e mais 9% de receitas

A Metro do Porto teve em 2017 os seus "melhores resultados de sempre", garantiu o presidente da empresa.





"Todos os indicadores operacionais e financeiros tiveram uma evolução positiva, batendo-se anteriores máximos absolutos", afiançou Jorge Delgado, durante a sua intervenção, esta tarde, 4 de Abril, na cerimónia que marcou o início da subconcessão para a operação e manutenção da rede de metro nos próximos sete anos, a cargo do grupo Barraqueiro.

Sem revelar o valor dos prejuízos da empresa no último exercício, que tinha baixado quase 30% para 136,7 milhões de euros no ano anterior, o gestor preferiu destacar que o metro da região do Porto ultrapassou, "pela primeira vez, a barreira dos 60 milhões de clientes", tendo registado um crescimento anual de 4,5%.

Um aumento de clientes que se reflectiu positivamente na receita, "neste caso com uma variação de quase 9%" em relação aos 42 milhões de euros obtidos em 2016, "tendo tido a despesa operacional um crescimento marginal" face aos perto de 38 milhões de euros verificados um ano antes.

"Em consequência, os resultados operacionais melhoraram significativamente em 2017", que tinham chegado aos 44 milhões de euros no ano anterior, "permitindo obter um sólido EBITDA positivo".

Em 2016, a Metro do Porto tinha registado um resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações de 13 milhões de euros, quando em 2015 tinha atingido um valor negativo de praticamente 43 milhões de euros.