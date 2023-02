700 milhões para expansão de metro e autocarro não se destinam apenas a Lisboa e Porto

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, garante que a verba disponibilizada pelo Portugal 2030, na ordem dos 700 milhões, destinada à expansão das redes de metro e de metrobus (autocarros rápidos em via dedicada) não vai ficar apenas em Lisboa e Porto.Em entrevista ao Jornal de Notícias, o ministro indica o investimento pode chegar, por exemplo, aos distritos de Braga e Setúbal. "Temos de falar de projetos, de expetativas legítimas que existem no território e de compromissos que vêm do passado. Nós queremos corresponder. E vamos gerir isto da forma possível para alargar oferta", afirmou.Embora no passado tenham sido identificados projetos, Duarte Cordeiro diz que na Área Metropolitana de Lisboa ainda não há uma definição de qual será a prioridade para o Portugal 2030 e que há outros investimentos que não são exclusivamente da área da mobilidade urbana, como a ferrovia. Tanto que, adianta, os primeiros avisos serão mesmo dirigidos à ferrovia, num programa partilhado com as Infraestruturas.