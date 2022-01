Alta velocidade Porto-Lisboa obriga a construir nova ponte sobre o Douro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nova linha de alta-velocidade para ligar o Porto a Lisboa obrigará à construção de uma nova ponte ferroviária entre a cidade Invicta e Vila Nova de Gaia, noticia esta quarta-feira o Dinheiro Vivo, que cita a Infraestruturas de Portugal (IP). Além disso, terá de ser feita uma obra de ampliação na estação de Campanhã.

A IP solicitou um "estudo de opções para um novo atravessamento do rio Douro" ao laboratório Edgar Cardoso, segundo contrato publicado em 10 de janeiro no portal Base, explica também o jornal on-line.

Segundo a IP, a atual ponte de São João "encontra-se no limite da sua capacidade" e não conseguirá "acomodar o serviço de alta velocidade".

Há também, acrescenta o jornal, razões técnicas, que se prendem com o facto de no final da ponte de São João, do lado de Gaia, não ser possível inserir, totalmente em curva, uma nova linha de alta velocidade.