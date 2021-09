Nova ponte a ligar Porto a Gaia com sete candidatos a obra de 38,5 milhões

Foram admitidas sete candidaturas ao concurso público internacional para a elaboração do projeto e construção da nova ponte entre o Porto e Vila Nova de Gaia, já batizada como Ponte D. António Francisco dos Santos, revela a Câmara de Gaia, em comunicado enviado às redações esta quarta-feira, 1 de setembro.

"De seguida, irá decorrer a respetiva análise do júri, a fim de selecionar os candidatos que cumpram com os requisitos técnicos e financeiros estabelecidos no concurso", avança a autarquia.

O preço base do concurso de conceção-construção da ponte, que foi lançado a 25 de junho pelos municípios do Porto e de Gaia, é de 38,5 milhões de euros e determina um prazo máximo de execução de 1150 dias.

"O custo da obra, de elevada relevância para a região, será totalmente assumido pelos dois municípios", realça a autarquia gaiense, confirmando a sua "conclusão para o segundo semestre de 2025".

A nova ponte sobre o rio Douro será construída a montante da ponte de São João e a jusante da ponte do Freixo, ligando Gaia, na zona de Quebrantões – e da qual nascerá uma nova via de ligação à rotunda Gil Eanes – à marginal ribeirinha do Porto.

Com uma extensão aproximada de 625 metros, dos quais 300 sobre o leito do rio Douro e os restantes 325 sobre terrenos de Gaia, o tabuleiro da nova ponte terá duas faixas de rodagem, com duas vias de circulação cada, um separador central, e passeios e ciclovias unidirecionais de ambos os lados.

O nome "Ponte D. António Francisco dos Santos" foi escolhido em homenagem ao bispo da Diocese do Porto que morreu em setembro de 2017.