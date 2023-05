António de Sousa renuncia ao cargo de vogal da administração da Brisa Concessão Rodoviária

Brisa – Concessão Rodoviária, S.A

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quinta-feira, esclarece que a

Leia Também Lucros da Brisa aumentam para 240,8 milhões em 2022

Grupo Brisa (acionista da Brisa Concessão Rodoviária)

Leia Também Pires de Lima defende um cluster de mobilidade elétrica

Leia Também Vasco de Mello e Pires de Lima reconduzidos à frente da Brisa

António José Lopes Nunes de Sousa renunciou ao cargo de vogal do conselho de administração da, por motivos pessoais.A concessionária, através de um comunicado enviado àrenúncia produz efeitos desde segunda-feira, dia 8 de maio."Nos termos e para os efeitos do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, a Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. informa que o Senhor Eng.º António José Lopes Nunes de Sousa apresentou renúncia ao cargo de Vogal do Conselho de Administração da Brisa – Concessão Rodoviária, S.A, com efeito a partir de 8 de maio", é referido na nota.O Conselho de Administração dotem como presidente Vasco Maria Guimarães José de Mello e António de Magalhães Pires de Lima como presidente da Comissão Executiva.Foram ambos reconduzidos até 2025 na semana passada. Além disso, na altura, os acionistas decidiram ainda nomear Sofia Cardoso de Menezes para presidente do Conselho Fiscal, a primeira mulher a exercer este cargo no grupo.A Brisa tem como acionistas maioritários o consórcio formado pela APG Asset Management, pelo Serviço Nacional de Pensões da República da Coreia e pela Swiss Life Asset Managers, a par da José de Mello Investimentos.Notícia corrigida com a saída de António de Sousa da Brisa – Concessão Rodoviária, S.A e não da Brisa.