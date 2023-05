Vasco de Mello e Pires de Lima reconduzidos à frente da Brisa

Leia Também Donos da Brisa compram ações a 14.800 minoritários



A Brisa tem como acionistas maioritários o consórcio formado pela APG Asset Management, pelo Serviço Nacional de Pensões da República da Coreia e pela Swiss Life Asset Managers, a par da José de Mello Investimentos.

Os acionistas da Brisa Autoestradas deverão reconduzir no cargo, esta quarta-feira, Vasco de Mello e António Pires de Lima, atuais presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva, respetivamente. Administração terá apenas um ligeiro ajuste, com a entrada de um novo administrador não executivo. E haverá novidades no conselho fiscal, com a entrada de Sofia Cardoso Menezes Frère, sabe o Negócios.Sofia Cardoso Menezes Frères será a primeira mulher a presidir a um dos órgãos sociais da Brisa Autoestradas, encabeçando a liderança do conselho fiscal da empresa. Tem cerca de 30 anos na área da gestão empresarial, sobretudo ligada à área da banca, exercendo atualmente o cargo de diretora do banco Santander.Além da recondução de Vasco de Mello e de Pires de Lima, os acionistas da empresa deverão ainda reconduzir os restantes administradores executivos: Daniel Amaral, Eduardo Ramos, Manuel de Melo Ramos e Marta Sousa Uva deverão manter-se em funções.A mudança surge, segundo informação recolhida pelo Negócios, entre os administradores não executivos. O atual conselho de administração deverá assim passar dos atuais 10 elementos para 11, com a indicação de John Shea, um novo administrador executivo pelos acionistas estrangeiros da concessionária.