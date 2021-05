Aposta na ferrovia atrai Alstom para Portugal

"A Alstom esteve um pouco afastada de Portugal, principalmente pela ausência de grandes projetos ferroviários no mercado português, o que se notou na redução de concursos para fornecimentos", diz o responsável ao jornal.

"Agora, com o investimento que a CP pretende concretizar – anunciado pelo ministro das Infraestruturas, aliado ao fundo de recuperação da União Europeia –, consideramos que Portugal está pronto para modernizar as suas infraestruturas e o seu sistema de mobilidade. Este é o momento certo para voltar a entrar no mercado português, atendendo à lista de investimentos que Portugal quer realizar", refere.