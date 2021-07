David Torres é o novo responsável da Alstom Portugal

David Torres é o novo líder da Alstom em Portugal, anunciou a empresa em comunicado.



Segundo a empresa, a nomeação de David Torres como diretor-geral da Alstom Portugal enquadra-se com a "nova fase de maior investimento e desenvolvimento do setor ferroviário nacional", o que levou a Alstom a uma "estratégia renovada para Portugal".





Além do quadro de topo em Portugal, a renovação da equipa deu-se noutras funções. João Xavier será o responsável de Digital and Information Services (D&IS) e Armando Morais será o responsável pela atividade de serviços em Portugal. João Xavier e Armando Morais estiveram ligados à Bombardier Transportation.

"A Alstom quer contribuir para um novo capítulo em termos de mobilidade em Portugal, cooperando com instituições e operadores locais", diz David Torres, citado no comunicado.



David Torres iniciou a sua carreira no setor ferroviário na Bombardier, onde esteve cerca de 20 anos. Nos últimos anos, teve a seu cargo as atividades comerciais de sinalização na região sul da empresa ferroviária, com responsabilidades em 85 países, na América Latina, Norte de África, Médio Oriente, Turquia, Balcãs, Itália, França, Portugal e Espanha. Em 2021 foi nomeado CEO da Bombardier Espanha.





Licenciado em Engenharia Industrial, pela Universidad Carlos III de Madrid, possui uma pós-graduação em Administração e Gestão de Empresas, pela IESE Business School.Estas mudanças acontecem depois de concluída a fusão da Alstom com a Bombardier.