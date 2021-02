Autoestradas perdem quase um quarto do tráfego em 2020

Menos 2.750 veículos circularam por dia, em 2020, nas autoestradas nacionais. Dados, ainda provisórios, da associação que representa as concessionárias revelam que as maiores quedas de tráfego foram sentidas no Algarve. Já as menores verificaram-se nas zonas urbanas.

