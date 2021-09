Bloqueio nos portos adia negócios em Portugal

Com o congestionamento das rotas marítimas, as exportadoras nacionais estão cada vez com mais dificuldades em importar matéria-prima e cumprir prazos de entrega aos clientes. Há projetos e investimentos adiados, com atrasos de fornecimento que já chegam a 6 meses.

