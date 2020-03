Bruxelas aprova 107 milhões de euros para metro do Porto

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira o investimento do Fundo de Coesão na modernização da rede do metro do Porto, com o objetivo de tornar os transportes públicos mais apelativos e reduzir o tráfego e a poluição.

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira um pacote de investimento de mais de 1,4 mil milhões de euros em 14 grandes projetos de infraestruturas em sete Estados-Membros, entre os quais Portugal.



No sentido de melhorar os transportes públicos no país, o pacote aprovado por Bruxelas prevê que o Fundo de Coesão investirá 107 milhões de euros para modernizar a rede do metropolitano do Porto, "o que permitirá tornar os transportes públicos mais apelativos, reduzirá o tráfego e a poluição e garantir viagens mais seguras, mais rápidas e confortáveis para os passageiros", refere em comunicado.



Além de Portugal, os apoios incluem Croácia, Chéquia, Hungria, Polónia, Roménia e Espanha, abrangendo projetos em áreas como o ambiente, a saúde, os transportes e a energia.





No país vizinho, e no sentido de melhorar a ligação ferroviária no corredor atlântico, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional investirá 265 milhões de euros para a melhoria de mais de 178 quilómetros da ligação ferroviária na linha de alta velocidade de 715 quilómetros Madrid-Lisboa, em especial, na zona da Estremadura.