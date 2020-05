Expansão do Metro do Porto recebe 15 propostas

A Metro do Porto recebeu seis propostas para o projeto da linha circular e nove para a empreitada de extensão da linha amarela, todas dentro do preço base. A empresa prevê que as obras arranquem no segundo semestre deste ano.

Os concursos para os projetos de expansão da rede do Metro do Porto receberam 15 propostas, anunciou a empresa esta terça-feira, dia em que foram abertas as candidaturas para este investimento que soma 365 milhões de euros.





Em comunicado, a Metro adianta que foram apresentadas seis propostas para a construção da linha circular (linha rosa) - Aliados/Praça da Liberdade – Casa da Música/Boavista - e nove propostas para a empreitada de extensão da linha amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este. "Todas apresentam valores abaixo dos preços base de cada um dos concursos", salienta a empresa, lembrando que isso não aconteceu nos concursos públicos anteriores para as mesmas empreitadas, que foram concluídos em março.