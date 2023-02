Carlos Mota dos Santos: “Já temos consórcio português para a alta velocidade”

A Mota-Engil já formou um consórcio com as portuguesas Teixeira Duarte, Casais, Gabriel Couto, Alves Ribeiro e Conduril para o projeto da alta velocidade. O novo CEO do grupo diz que a concessionária irá contar ainda com parceiros financeiros.

