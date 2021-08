Carris Metropolitana entra em operação em julho de 2022

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) já recebeu luz verde do Tribunal de Contas para a entrada em vigor dos contratos de serviço público de transporte rodoviário que vão ser geridos pela recém-criada Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que vai entrar em operação em julho de 2022.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a AML salienta que este concurso, lançado a 13 de fevereiro de 2020, para sete anos de operação rodoviária, passou diversas fases de diligências instrutórias que terminam com o visto do tribunal de contas no passado dia 17 de agosto, "permitindo dar início ao processo de transição e de implementação da nova operação", que irá demorar 10 meses.

Segundo acrescenta, o investimento de cerca de 1,2 mil milhões de euros realizado com a operação da Carris Metropolitana permitirá aumentar o serviço em cerca de 40%, em relação à oferta do período pré-pandemia, "com mais carreiras, mais percursos e circulações, autocarros mais modernos, mais eficientes e ambientalmente mais sustentáveis, aumentando a qualidade do serviço prestado".

As melhorias a implementar, diz ainda a AML, terão ainda em consideração uma integração tecnológica e um planeamento e ajustamento do serviço às necessidades existentes, a promoção da pontualidade, regularidade, confiabilidade do sistema e uma maior simplificação das redes e serviços a prestar.

A sustentabilidade ambiental será também promovida, assegura, "através da renovação e qualificação da frota, com uma diminuição da idade média dos autocarros de 15 anos para menos de um ano e a inclusão de uma cota de veículos não poluentes e energeticamente eficientes, com medidas de eco-condução, condução económica, segura e confortável".