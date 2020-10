Circulação na linha azul do Metro de Lisboa restabelecida às 23:00

A circulação na linha azul do Metropolitano de Lisboa vai ser restabelecida às 23:00, depois da derrocada (na foto) que ocorreu na terça-feira no troço que atravessa a Praça de Espanha e que provocou quatro feridos ligeiros.De acordo com um comunicado divulgado, "estão reunidas as condições técnicas e de segurança para a reposição da normal circulação" na linha azul "a partir das 23:00".A linha azul liga as estações da Reboleira, no concelho da Amadora, e de Santa Apolónia, no concelho de Lisboa.