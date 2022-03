Comércio mundial está sob pressão

Há um ano o porta-contentores Ever Given encalhava no canal do Suez, bloqueando a circulação marítima numa das rotas mais utilizadas do mundo. Eram 5h40 da manhã de 23 de março quando o navio com 400 metros de comprimento e 59 de largura deixou em suspenso 12% do comércio mundial. De acordo com estimativas da Associated Press, o bloqueio do Suez, que durou quase uma semana, provocou perdas diárias de cerca de nove mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros).

O acidente com o porta-contentores da transportadora Evergreen, que originou, durante seis dias, a interrupção do tráfego numa das mais importantes ligações marítimas entre a Ásia e a Europa, veio criar mais pressão nas cadeias de abastecimento, já então fragilizadas por causa da pandemia. O congestionamento dos portos, a disrupção do mercado de contentores e a escalada do preço dos fretes agravaram-se nos meses que se seguiram.

O aumento dos custos do transporte marítimo, que teve origem na pandemia, só conheceu alguma estabilidade no final do ano passado, mas agora a guerra na Ucrânia ameaça nova subida.