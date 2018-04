Concessionárias estão a reclamar 661 milhões ao Estado

Bruno Simão

O valor global dos pedidos de reposição do equilíbrio financeiro (REF) submetidos por concessionárias e subconcessionárias rodoviárias ao Estado ascendia no final do primeiro trimestre deste ano a 661 milhões de euros.



De acordo com o Programa de Estabilidade 2018-2022, apresentado esta sexta-feira por Mário Centeno, actualmente o pedido de REF mais relevante diz respeito à subconcessão do Baixo Tejo, com um valor peticionado de 155 milhões de euros. Um pedido que pesa 23% no total das contingências existentes no final do primeiro trimestre de 2018.



No documento, é ainda referido que no sector ferroviário está em cima da mesa um pedido de indemnização apresentado pela Elos, que ganhou o contrato para o troço da alta velocidade Poceirão-Caia, que acabou por ser cancelado, no valor de cerca de 169 milhões de euros. Neste caso, o Estado intentou, junto do Tribunal Central Administrativo Sul, uma acção de anulação de sentença e recorreu para o Tribunal Constitucional, estando ainda "pendente uma reclamação para a Conferência desse Tribunal quanto a um dos fundamentos do recurso, não existindo ainda decisão quanto a estes processos", é apontado.



No que diz respeito às PPP do sector da saúde, o Governo salienta o pedido de REF apresentado, no final de 2016, pela Escala Braga - Entidade Gestora do Hospital de Braga, no valor de cerca de 33 milhões de euros.



Já no sector da segurança, "mantêm-se os quatro pedidos de REF relacionados com alegados atrasos na montagem da rede SIRESP ou com encargos adicionais incorridos pela concessionária para que o prazo definido contratualmente não fosse incumprido", é dito no documento, frisando-se contudo que à data "não é possível quantificar o impacto orçamental que poderá advir destes processos".



No que respeita a renegociação de alguns contratos de PPP do sector rodoviário em curso, o Governo refere que, para além das nove concessões do Estado renegociadas e da subconcessão do Baixo Alentejo, foram já concluídos os processos negociais relativos aos contratos de subconcessão do Algarve Litoral, do Pinhal Interior e da Autoestrada Transmontana.