Concurso para metrobus do Porto adiado dois meses

A Metro do Porto prorrogou por 60 dias o prazo para a entrega das propostas ao concurso público para conceção e construção da linha de BRT (Bus Rapid Transit) Boavista-Praça do Império.



O aviso de prorrogação de prazo foi publicado esta segunda-feira em Diário da República, adiando para final de outubro a entrega de propostas a esta obra, que representa um investimento de 66 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)



O concurso internacional para a construção da linha de BRT foi lançado no início de julho, integrando este projeto a nova fase de expansão do metro do Porto, estando prevista a sua conclusão até final de 2023.

Em termos de procura, está previsto que esta nova linha possa acrescentar à rede da Metro do Porto uma média diária superior a 31 mil clientes (mais de 11 milhões de validações ano).



A linha Boavista – Império terá uma frequência de cinco minutos em hora de ponta e a ligação entre os seus dois extremos demorará apenas 15 minutos. Vai desenvolver-se ao longo das avenidas da Boavista e Marechal Gomes da Costa, com um traçado de exploração de oito quilómetros (quatro em cada sentido), e vai contar com oito novas estações de superfície: Casa da Música, Bom Sucesso, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império.





As estações localizadas ao longo da Avenida Marechal Gomes da Costa vão ser desenhadas pelo arquitecto Álvaro Siza.