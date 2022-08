Controlauto conclui compra da GlobalTest

Os cinco centros de inspeção automóvel no Norte do país que a Controlauto junta à sua operação com a aquisição da Globaltest serão alvo de um processo de renovação e de rebranding até ao final do ano.



A Controlauto, empresa do grupo Brisa que presta serviços de inspeção técnica a veículos automóveis, concluiu a aquisição da GlobalTest na sequência da obtenção das autorizações regulatórias, designadamente da Autoridade da Concorrência.



Em comunicado divulgado esta terça-feira, onde não revela o valor do negócio, a Controlauto afirma apenas que esta operação reforça a sua posição no mercado, "que passa a deter mais cinco centros de inspeções na região Norte".

No total, a empresa passa agora a operar 51 centros de inspeções de norte a sul do país.



Os cinco centros agora adquiridos à GlobalTest, que realizaram cerca de 160 mil inspeções em 2021, estão localizados em Barcelos, Vila Nova de Gaia, Famalicão e Oliveira de Azeméis.

A Controlauto diz ainda que eles "serão alvo de um processo de renovação e de rebranding focado na qualidade do serviço ao cliente e que será concretizado até ao final do ano".

Eduardo Ramos, presidente do conselho de administração da Controlauto, afirma, citado na mesma nota, que "a aquisição da GlobalTest reforça a liderança da marca Controlauto no mercado e demonstra a capacidade de execução dos seus planos de crescimento e, também, do grupo Brisa na sequência da aprovação do novo plano estratégico Vision 25".

"O investimento previsto tem como objetivo assegurar a qualidade de serviço associada à marca Controlauto", acrescenta o responsável. Saber mais Controlauto automóvel inspeções Globastest Autoridade da Concorrência

