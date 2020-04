A empresa recomenda, igualmente, que todos os utentes continuem a seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente a manutenção das distâncias de segurança, de forma a evitar o contacto físico.



As lojas do Arco do Cego e de Santo Amaro irão funcionar entre as 09:00 e as 17:00, enquanto os quiosques do Lumiar, Cais do Sodré, Colégio Militar e Campo Pequeno terão um período de funcionamento mais alargado (08:00- 18:00).



No entanto, a Carris aconselha os utentes a utilizarem, sempre que possível, as vias alternativas de contacto, nomeadamente o telefone (213613000) ou email (atendimento@carris.pt).



A empresa relembra, ainda, que é necessário possuir um título de transporte válido para viajar.



Portugal contabiliza 854 mortos associados à covid-19 em 22.797 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia. Relativamente ao dia anterior, há mais 34 mortos (+4,1%) e mais 444 casos de infeção (+2%).



Das pessoas infetadas, 1.068 estão hospitalizadas, das quais 188 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.201 para 1.228.



Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio.

As lojas e quiosques da Carris vão reabrir ao público na segunda-feira, com regras de segurança adaptadas às medidas de prevenção da covid-19, anunciou hoje a empresa de transporte rodoviário da região de Lisboa.Em comunicado, a Carris refere que entre as medidas a adotar está a instalação em todos os postos de atendimento de suportes de acrílico, o acesso controlado por vigilantes, e a adoção como único meio de pagamento o cartão multibanco.