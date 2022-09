Custo das PPP das estradas derrapa 13% em 2021

Os pagamentos feitos às subconcessionárias do Baixo Tejo e do Algarve Litoral, no total de quase 138 milhões de euros, assim como a redução de 1% nas receitas de portagem, elevaram os encargos líquidos do Estado com as PPP rodoviárias a 1.250 milhões no ano passado.

