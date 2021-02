Descarbonização e pandemia tiram 10% da procura à Medway

A empresa de transporte ferroviário que sucedeu há cinco anos à CP Carga não conseguiu em 2020 atingir o “break-even”. Carlos Vasconcelos acredita que em 2021 os resultados vão sair do vermelho, que os projetos do Entroncamento e de Lousado vão sair do papel e que arrancará o comboio para a Alemanha.

