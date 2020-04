Direito a reequilíbrio de contratos de concessão fica limitado

Com a renovação do Estado de Emergência o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões, em virtude de uma quebra na sua utilização, fica temporariamente limitado.

O decreto do Presidente da República de renovação do Estado de Emergência no país devido ao coronavírus determina, relativamente às medidas excepcionais para a propriedade e iniciativa económica privada, que pode ser temporariamente" limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência".