João Galamba revelou que dos 38 projetos da rodovia previstos no PRR metade estão em andamento. "Estamos a concretizar importantes e decisivas obras", garantiu na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, onde foi chamada para fazer o balanço das pastas que tem em mãos desde 4 de janeiro, data em que substituiu Pedro Nuno Santos.

"Dos 38 investimentos previstos na Componente 7 do PRR temos hoje cerca de 50% com obra em curso ou em fase de contratação. Em março esta percentagem situava-se nos 37%", apontou o ministro das Infraestruturas. "Mas não paramos por aqui", atirou."Vaamos ter na segunda-feira mais uma consignação de obra (Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos) e nas próximas semanas, o anúncio do concurso de duas novas obras: da Variante da Atalaia na EN4 e o troço do IP8 (EN121) entre Ferreira do Alentejo e Beja. Nestes dois casos, foram assinadas as Portarias de extensão de encargos que aguardam apenas publicação em Diário da República", comentou.Galamba adiantou ainda que a IP está já também a preparar o processo de concurso para mais um troço do IP8 entre Sines e a A2, "o troço Relvas Verdes / Roncão que terá um impacto muito significativo na mobilidade das populações e no transporte de mercadorias, numa lógica da promoção da intermodalidade e nas ligações do hinterland ao Porto de Sines".

No que toca ao setor rodoviário, disse ainda que "os restantes investimentos do PRR estão em fase de desenvolvimento de projeto, como previsto".