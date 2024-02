“Em 2025 todos os projetos do Ferrovia 2020 estarão concluídos”, diz Miguel Cruz

A execução do Ferrovia 2020 terminou 2023 em quase 90%. Miguel Cruz garante que não foram perdidos fundos europeus e que a linha da Beira Alta e do corredor internacional Sul estarão a funcionar no próximo ano.

"Em 2025 todos os projetos do Ferrovia 2020 estarão concluídos", diz Miguel Cruz









