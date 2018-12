EMEL está a criar 20 mil lugares pagos por ano para cobrir Lisboa em 2020

A empresa que gere o estacionamento em Lisboa está a criar por ano mais 20 mil estacionamentos pagos para fazer a cobertura total da cidade até 2020.



Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Luís Natal Marques, presidente da EMEL, explica que são as próprias juntas de freguesia que reclamam a presença da empresa.





O estacionamento continua a ser a principal fonte de receitas da EMEL. Actualmente a empresa tem 38 parques de estacionamento com 6.045 lugares e, até ao final do ano, conta abrir mais três, com 1.215 lugares. Depois do parque dissuasor da Ameixoeira vão avançar mais dois, no Areeiro e em Carnide. À superfície a EMEL tem 65 mil lugares de estacionamento tarifados e mais 8.600 para residentes.





Para o próximo ano o tarifário não vai aumentar, garante o responsável, que não exclui a possibilidade de vir a aumentar o horário do estacionamento pago em algumas zonas da cidade onde haja, por exemplo, mais actividade nocturna.