Emirates vai recrutar em Portugal

A companhia aérea está à procura de candidatos portugueses para se juntarem à equipa de tripulação de cabine. A Emirates vai recrutar no dia 26 de Maio, no Hotel Marriott, em Lisboa.

A Emirates vai recrutar tripulantes de cabine em Portugal. A companhia aérea, sediada no Dubai, vai realizar uma acção de recrutamento para tripulação de cabine, já no próximo sábado, dia 26 de Maio às 8 da manhã, no Hotel Marriott, em Lisboa, segundo adianta um comunicado da empresa.





A Emirates está à procura de candidatos femininos e masculinos para preencher novas vagas que têm vindo a surgir com o crescimento da empresa, assim como com as novas rotas anunciadas e o aumento do número de aviões.





Relativamente ao pacote salarial, a companhia aérea oferece à tripulação de cabine "um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e regresso para o trabalho, cuidados de saúde assegurados, além de descontos especiais em compras e actividades de lazer na cidade", segundo adianta o comunicado.



A companhia aérea não exige experiência anterior na área mas é necessário que alguns critérios sejam considerados.