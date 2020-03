Empresa de carsharing DriveNow suspende operação em Lisboa

A Via Verde Carsaharing justifica a interrupção das operações em Lisboa com a fusão dos serviços car2go e Drive Now. Os clientes com saldo de minutos vão ser reembolsados automaticamente.

A DriveNow, operação de carsharing que integra o grupo Brisa, comunicou esta terça-feira aos seus clientes que interrompeu hoje o seu funcionamento em Lisboa, frisando que a "esta situação surge no âmbito do relançamento da Share Now, a fusão dos serviços car2go e DriveNow".

"Recordamos a este respeito que a Share Now encerrou recentemente a sua atividade na América do Norte (EUA e Canadá) e em algumas cidades da Europa, nomeadamente, Londres, Bruxelas, Florença e Helsínquia", diz ainda a Via Verde Carsharing, na comunicação aos seus quase 50 mil clientes.



"Esta não é uma comunicação feita de ânimo leve e lamentamos ter que fazê-la", afirma a empresa do grupo Brisa.