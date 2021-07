Empresa de táxis aéreos Volocopter compra fabricante de peças e avança na certificação da produção

Leia Também Start-up de táxis voadores capta 87 milhões e gestor da Daimler

A alemã Volocopter anunciou esta terça-feira que vai comprar a também alemã DG Flugzeugbau, por um montante que não foi divulgado. As duas empresas têm uma parceria que dura há já mais de uma década. Através desta aquisição, a Volocopter, que está a trabalhar num veículo aéreo para a mobilidade urbana, vai integrar as operações de fabrico da DG Flugzeugbau.Há já mais de 40 anos que a fabricante alemã de planadores e equipamento para a produção aérea tem a produção certificada. A experiência no mercado e no desenvolvimento de componentes para aeronaves faz com que a Volocopter garanta o acesso a uma produção que esteja em conformidade com as regras europeias na área da segurança aérea.Toda a equipa de especialistas da DG Flugzeugbag passará para a Volocopter, num momento em que a empresa continua a trabalhar no veículo elétrico de descolagem e aterragem vertical, pensado para a mobilidade urbana."A Volocopter é agora a primeira e única empresa de veículos elétricos de descolagem e aterragem vertical a deter ambas as aprovações necessárias para o design e produção para avançar com a sua aeronave para o lançamento comercial", indica a empresa em comunicado.O veículo da Volocopter conta com dois lugares. Além deste, a empresa alemã está também a trabalhar numa solução para o transporte aéreo de mercadorias em veículos elétricos.Em março deste ano a Volocopter levantou um investimento de 200 milhões de euros, numa ronda que contou com o investimento de empresas como a BlackRock ou a Continental. No total, a empresa já recebeu investimentos na ordem dos 322 milhões de euros.A Volocopter tem vários objetivos a atingir nesta indústria, nomeadamente a intenção de fazer com que os táxis aéreos sejam um transporte regular a tempo dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.