EUA anunciam primeira rede de mobilidade aérea elétrica já para 2025

Os Estados Unidos anunciaram que até 2025 será construída a primeira rede de mobilidade aérea elétrica de alta velocidade. Lilium, a empresa de aviação que desenvolve as aeronaves, Tavistock Development Company e a cidade de Orlando já confirmaram, de acordo com o El Economista.





Localizada num local estratégico, em Lake Nona, a central permite a ligação entre mais de 20 milhões de habitantes da Flórida num raio de 30 quilómetros e criará mais de 100 postos de trabalho na zona de Orlando e muitos mais, posteriormente, por toda a Flórida.





A ideia da construção deste "Hub Vertiport" partiu da Lilium, que tem como objetivo aumentar a mobilidade aérea urbana e regional em todo o mundo. A aeronave Lilium Jet permite que se realizem viagens mais longas num curto espaço de tempo, podendo atingir os 300 km por hora. Esta inovação tem, segundo o El Economista, um impacto económico significativo.





Em parceria com a Lilium, a empresa Tavistock contribui para a construção deste sistema de transporte regional de alta velocidade nas principais regiões da Flórida. Segundo Remo Gerber, diretor de operações da Lilium, a parceria está a "correr muito bem". Este consórcio demonstra que "a mobilidade aérea regional de alta velocidade pode ser construída de forma privada e dar a comunidades como a de Lake Nona, que também pode servir Orlando e as chegadas ao seu aeroporto internacional, a capacidade de determinar por si mesmas se desejam uma rede de alta velocidade, uma rede de transporte", reforçou ainda Gerber ao El Economista.





Buddy Dyer, monitor do aeroporto de Orlando, disse que "para esta nova tecnologia realmente renovar o ecossistema de transporte e beneficiar os residentes de Orlando a longo prazo, será necessária uma verdadeira parceria entre cidades e operadoras. O nosso foco foi encontrar os parceiros certos para ser um líder mundial no espaço de mobilidade aérea avançada. Estou muito feliz pelo facto de o nosso ambiente progressivo e colaborativo ter criado uma oportunidade para esta parceria única entre a cidade de Orlando, Lilium e Lake Nona, que investe na expansão de opções de transporte seguras, eficientes e ecológicas numa das regiões de crescimento mais rápido do país", citando o El Economista.