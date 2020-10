EuroAtlantic acusa Governo de "distorcer concorrência" com ajuda estatal à TAP

Leia Também Neeleman já saiu da TAP e Estado já tem 72,5%

O presidente da EuroAtlantic, Eugénio Fernandes, considera que o auxílio estatal concedido à TAP é uma medida que "distorce a concorrência" e critica a falta de apoio do Governo ao setor da aviação no seu todo."Não compreendo como é que, num setor que contribui com 57 mil postos de trabalho diretos e tem "n" companhias de aviação, o apoio do nosso Estado canaliza-se apenas para as empresas que têm cariz público", diz o responsável, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Apesar de garantir que não tem "dúvidas" de que as ajudas públicas à TAP distorcem a concorrência, Eugénio Fernandes diz ainda acreditar que será possível manter parcerias com a companhia aérea de bandeira, terminado o plano de reestruturação da mesma."Se a TAP identificar uma rota que faz sentido continuar, mas que tem uma estrutura de custo muito elevada, pode fazer fazerem isto com um parceiro. Mas, antes de haver o tal plano de reestruturação, é difícil ver onde é que podemos colaborar", refere.