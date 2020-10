EuroAtlantic: "Poderemos ter de reforçar o capital"

Leia Também Covid-19: TAP prolonga redução do horário de trabalho em outubro

O presidente da EuroAtlantic, Eugénio Fernandes, admite que a empresa precisa de apoios na ordem dos 40 milhões de euros para ultrapassar a crise que o setor da aviação atravessa. Sem esses apoios, diz, a companhia aérea poderá ser obrigada a reforçar o capital. A longo prazo, a hipótese de uma entrada em bolsa não está excluída."Poderemos ter de reforçar o capital, mas acreditamos que vamos arranjar negócios e sair da crise com mais negócio. Como fizemos no passado, vamos fazê-lo no futuro", afirma o responsável, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Sobre uma entrada em bolsa, uma solução admitida pela EuroAtlantic antes da entrada do novo acionista, no ano passado, Eugénio Fernandes diz que esta é uma hipótese estudada, mas que terá de ser adiada devido ao atual contexto."Um dos novos acionistas é um fundo, a entrada em bolsa está no radar de um fundo. Só que, se a projeção dele era a cinco anos, se calhar, agora, será a sete, ou a oito. É uma coisa que não será a curto nem a médio prazo, pela situação em que vivemos. Mas, claramente, na perspetiva de um dos acionistas, o crescimento terá de ser por aí", afirma.