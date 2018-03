Ex-gestor da Uber contratado por empresa que acabou accionista

Emil Michael foi consultor do Softbank que entrou no capital da Uber em final de 2017.

Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Um ex-gestor da Uber, que chegou à vice-presidência da empresa, foi contratado como consultor por um accionista que acabou por entrar na transportadora.

Segundo o The Guardian, Emil Michael recebeu 4 milhões de dólares do Softbank que entrou no capital da Uber em 2017 e que foi visto como o accionista que iria levar novo fôlego à empresa de transportes.



Emil Michael terá recebido o pagamento pelo aconselhamento dado ao SoftBank que adquiriu 17,5% da Uber no final do ano. O The Guardian diz que o Softbank foi visto como um novo começo para Uber que, então, se viu envolvida em alegações de assédio sexual, alegado roubo de segredos comerciais e violações de dados pessoais.

Emil Michael era vice-presidente antes de deixar a companha em Junho, tendo sido referido como um aliado do fundador e ex-presidente executivo da Uber, Travis Kalanick, que perdeu influência no conselho depois da entrada do Softbank. Kalanick demitiu-se das funções executivas em Junho.

O Softbank não comentou a contratação do gestor, mas declarou que em alguns casos é comum contratar consultores particulares para aconselhamento. Emil Michael, acrescentou, desempenhou um papel importante na transacção da Uber.