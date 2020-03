Metro do Porto com 408 milhões para relançar concursos para novas novas linhas

O Governo diz que o interesse público e a urgência dos projetos da expansão da rede do metro do Porto justificam que a empresa lance, de imediato, dois novos concursos públicos.

A Metro do Porto já pode lançar os novos concursos para a construção e expansão das novas linhas, depois de ter sido publicada esta quarta-feira a resolução aprovada em Conselho de Ministros no passado dia, que eleva até 407,7 milhões de euros a despesa global autorizada a realizar.





Os primeiros concursos lançados para a construção da linha Rosa (Casa da Música-S. Bento), a expansão da linha Amarela (Santo Ovídio-Vila d'Este) tinham previsto um valor de investimento de até 307,7 milhões, mas em ambos os procedimentos as sete propostas apresentadas foram "substancialmente acima do preço base", refere a resolução do Conselho de Ministros.